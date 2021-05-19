南投縣教育處委由9個學校製播公播版，就是希望能提供學生在家學習的有效工具，讓防疫期間的學習不中斷。（盧金足攝）

因應新冠肺炎疫情警戒升級，教育部宣布全國停課，但南投縣防疫超前部署，縣府教育處除鼓勵師生、家長善用政府與民間相關科技輔助自主學習資源，並創全國之先開發線上直播教學公播版在Youtube及FB的平台上播放，讓不諳操作電腦的師生也都能順利上線學習，不但可減少老師備課時間，節省網路頻寬，方便孩子及家長觀看，讓學習多一種管道。

縣府教育處長陸正威表示，雖然各級學校於今日正式停課，但是教育工作不能停，為了讓孩子停課不停學，除了在教育處網站設置數位學習平台專區，將國內所有自主學習平台整合在一起，方便老師及學生選擇使用，更委由9個學校製播公播版，就是希望能提供學生在家學習的有效工具，讓防疫期間的學習不中斷。陸處長也指出，若孩子家中無相關設備，可跟學校借用，或者也可直接到學校上課，學校一定都會提供線上學習工具及用餐等。

因應疫情停課，教育處針對遠距教學已有充分規劃和籌備，日前更緊急邀集學校及教師進行線上直播教學演練，創全國之先，製作公播版，排定課程表，從一年級至九年級可分別至埔里、南光、草屯、炎峰、南投、漳興國小及南崗、延和和埔里國中等9所學校學校網頁觀看同步課程。

19日起各校各年級學生只需到這9所負責直播課程的學校網站點選課程，即可進行線上學習，利用手邊的手機或電腦、平板等，就可以連上Youtube觀看老師上課情形，這樣可減輕所有學校教師需上線錄製課程或直播線上教學之負擔，也能節省網路頻寬使用量。

學生進行線上直播課程學習後，各校教師仍可依照各領域課程進度內容來指派相關的學習影片，再配合學校原本使用的課本、習作單元學習內容，偕同家長合作督導，讓學生在家持續學習加強課業，運用各數位學習平台即時回饋功能也可立即了解學生在家課業學習狀況，提供最適切的協助。

(中時 )