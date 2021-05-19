天使隊大谷翔平做到了大聯盟百年來首見的「二刀流」，身兼生物力學專家的退役投手豪斯(Tom House)與《今日美國》談論大谷翔平的神奇表現。豪斯曾與三振王萊恩(Nolan Ryan)、「巨怪」蘭迪強森(Randy Johnson)合作過，他表示從來沒看過大谷這種人。「科學事實擺在眼前，但從來沒人在大聯盟能夠投打兩者兼顧。」

Shohei Ohtani casually poked a curveball on the outer half over the Green Monster. 101.7 mph off the bat. Traveled 370 feet.



What an insanely strong human being. pic.twitter.com/h6gAw6sJJQ — Brent Maguire (@bmags94) May 15, 2021

大谷還有另一個恐怖的紀錄，他在今年開季的某一小段時間同時保有「全聯盟最快球速」「全聯盟最快擊球初速」的紀錄。他本季投出過時速101英里的火球（約162.5公里），他打出其中一發全壘打的初速是119英里（約191.5公里），簡言之他投球、擊球的速度一度是全聯盟之冠，他的力量實在匪夷所思。

豪斯指出大谷的右手肘是關鍵（右投左打），打擊的時候右手在前負責將球棒拉出去。「我認為他的右肘傷勢問題主要來自揮棒而多過投球，如果你看他揮棒，他是單手強力拉出去的類型，手肘承受出棒的壓力。這對一般打者無所謂，但他同時是投手。」

大谷本季全壘打轟個不停，他還表演了飛越紅襪主場「綠色怪物」的反方向全壘打，整個大聯盟只有「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的擊球初速比他快。打過大聯盟和日職的投手沙法鐵(Dennis Sarfate)說：「我認為大谷總有一天必須在投打之間做出選擇，現在他必須同時兼顧兩者，所以我相信他還沒有完全發揮自己的投打潛力。」

(中時新聞網)