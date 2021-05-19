桃園市政府19日公布確診者足跡，案2344為金沙酒店小姐。（桃園市新聞處提供）

中央流行疫情指揮中心19日宣布桃園新增16起確診案例，其中案2344是金沙酒店小姐，根據桃園市公布的疫調足跡，她的足跡遍及北桃園（桃園、蘆竹等區），其父母已被匡列為居家隔離，不排除匡列更多人。酒店小姐確診訊息讓眾多酒客心慌，紛紛向酒店打聽是否曾接觸。

桃園今天確診的案2344是在金沙酒店上班的20多歲小姐，根據市府公佈的足跡，10日到14日的下午4點到晚間8點她在金沙酒店上班、12日下午2點前往桃園區蚵仔林餐廳、15日晚間9點前往桃園區寶山公園自行車道、16日晚間7點前往桃園區韓味美食桃園藝文店、16日晚間10點前往屈臣氏藝文店、17日中午12點前往桃園區源香拌麵、17日下午1點前往蘆竹區台茂購物中心、17日晚間前往桃園區全家便利商店金盛店等地，足跡遍布北桃。

桃市新聞處長詹賀舜表示，目前與案2344同住的父母2人已被匡列為居家隔離，還要再進一步調查她的密切接觸對象，不排除要再擴大匡列的範圍。

據了解，金沙酒店是桃園最高級的禮服店，酒店場地非常大，據傳為新竹以北最大型的酒店。

而酒店小姐確診消息傳出，也引發酒客人人自危，連忙向酒店打聽，詢問有沒有與該小姐接觸。

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(中時新聞網)