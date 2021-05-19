《臺灣三部曲》的籌備工作如火如荼進行。（米倉影業提供）

本土疫情持續延燒，全台升第三級警戒，台灣電影圈也受災嚴重，魏德聖導演籌備中、斥資40億的《臺灣三部曲》也受到衝擊，電影原本預計8月開拍，魏德聖表示會延後，由於前期製作費用已投入，場景、美術也如火如荼進行中，他希望最遲就是延後2個月在10月開拍，「但還是要看疫情狀況而定，沒有人知道疫情會怎麼發展，我們就是口罩戴好，避免不必要的外出」，疫情發展牽動電影接下來的籌備工作和開拍時程，魏德聖開玩笑說，自己現在是「時中迷」，每天準時關注疫情指揮中心的直播。

魏德聖目前已讓辦公室中大部分的員工在家上班，一定要進公司也採分流，談到《臺灣三部曲》進度：「每個地方都是群聚，目前先暫停，場景搭建的部分，快完工的可以收尾的就趕快進行，還要很久的就先停，一切按照指揮中心規定。」而外國演職員來台也是一大問題，疫情指揮中心19日零時起暫停非本國籍人士入境、來台轉機，魏德聖說：「已經都跟外國演員和工作人員說了，先不要來台灣。」

《臺灣三部曲》拍攝成本高達40億，是史上最高成本台灣電影，電影集資計畫也受到疫情衝擊，魏德聖表示企業募款目前停擺，「原本每週都會安排兩、三場企業募款說明會，現在無法主動出擊」，他感嘆：「有談就有機會，現在連談都沒得談...」他坦言最近焦慮、壓力大，且心情複雜：「疫情讓我很擔憂，但也（因為延拍）覺得可以稍稍喘兩口氣再繼續往前跑，如果已經開拍了（才遇到疫情），就會很難過 。」被問現在會否因為擔心而睡不好？他苦笑表示：「還是要做啊！」

魏德聖的兒子今年高三，因為疫情已經停課，他表示日前看到新聞，說這屆的高三生自嘲「生於SARS畢業於COVID」，是「歷年來最悲慘的一屆」，心裡很有感，「孩子連畢業旅行、畢業典禮都沒有，真的很慘，希望疫情能趕快過去」。

(中時 )