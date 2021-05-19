因應全國疫情警戒提升至第三級，法務部行政執行署19日指示全國13個分署，除非有急迫或必要情形，警戒期間暫時停止到現場執行查封，也暫停每月舉行的「123全國聯合拍賣」。

行政執行署表示，為避免疫情警戒期間，行政執行作為造成防疫破口，日前已函請全國13個分署於辦理行政執行事件時，應以防疫為優先，並採取4項因應措施。

1.除有急迫或必要情形，且確實作好隔離防疫措施外，原則上暫時停止至民眾處所現場執行。2.除有急迫或必要情形，暫停每月舉行之123全國聯合拍賣。3.除有急迫或必要情形，請民眾暫時勿到各分署洽公；民眾如接獲各分署通知到場或命報告之公文，請以電話聯繫各分署承辦人。4.啟動分組分流及居家辦公措施，以避免疫情擴散。

行政執行署表示，將視疫情狀況進行滾動式檢討、更新，並將相關訊息公布在執行署及各分署官網，請民眾注意公告訊息。

(中時 )