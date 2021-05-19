加密貨幣龍頭比特幣本周以來狂殺，更在稍早創下14周以來首次跌破4萬美元關卡紀錄，從美股周三(19日)盤前每顆價格大跌超過7,000美元，暫報3.8萬美元，美股期指也受到市場信心動搖波及，科技股盤前股價全面走跌，特斯拉更是大跌超過2%，道瓊期指大跌300點，稍後開盤的美股表現恐不妙。

截至台灣時間19日晚間7點50分，道瓊期指下跌286點或0.84%、暫報33,710點；標普500指數期貨下跌42.12點或1.02%、暫報4,080.88點；那斯達克100指數期貨下跌201.5點或1.53%、暫報13,010.5點。

比特幣則是每顆下跌6687.6 美元或14.74%、暫報38,672美元；以太幣每顆下跌804.35美元或22.75%、暫報2,731.15美元；狗狗幣每顆下跌0.127009美元或25.15%、暫報0.378057美元。

以科技股為首的成長股近期再度面臨壓力，對於高通膨的擔憂加劇下，5月至今那斯達克指數已經下跌超過5%，這可能壓迫美國聯準會(Fed)改變原先的寬鬆貨幣政策，侵蝕多年以來依靠輕鬆借貸的大型科技公司卓越的業績能力。

至於加密貨幣，近期則是迎來諸多利空衝擊，包括特斯拉執行長馬斯克透露，將關閉才在2月宣布開放比特幣交付購買特斯拉汽車，加上北京當局近期再度禁止金融機構提供虛擬貨幣服務，讓比特幣價格摜破5萬、4萬美元大關，甚至已經吐回2月特斯拉宣布購入價值約15億美元的比特幣所有漲幅。

(中時新聞網)