因應中央流行疫情指揮中心19日提升新冠肺炎疫情警戒至第三級，原訂明日舉行的桃園市議會第二屆第五次定期會議閉會議程決定取消，另原訂5月21日至5月28日的第15次臨時會也暫停召開，未來將視疫情狀況另行通知開會時間，因桃園市議會是全台最早開議，所有議員也正好在今日完成市政總質詢，不分黨派議員都樂見在議長邱奕勝帶領下，兼顧防疫又不影響問政。

新冠肺炎本土疫情持續攀升，足跡遍布全國各地，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布提升全國到三級警戒，全國標準一致一體執行。因三級警戒除了民眾外出時須全程配戴口罩外，也停止室內5人以上，室外10人以上聚會。

桃園市議會議長邱奕勝表示，遵照中央流行疫情指揮中心提升三級警戒規定，桃園市議會決定取消原訂明天定期會的閉會議程，原訂5月21日至5月28日召開的第15次臨時會也暫停召開，未來將視疫情狀況，另行通知開會時間，他也希望市府全力做好防疫工作，確保市民生命、財產安全。

桃園市議會是全台最早開議的議會，上周五疫情嚴峻，本周只剩3天市政總質詢，民進黨籍議員黃景熙、林俐玲、陳睿生、郭麗華、楊家俍、余信憲等人全面改為書面總質詢，國民黨籍議員吳嘉和今也改書面，原本3天12位議員市政總質詢只剩5位在野議員，今也全數順利結束，不分黨派議員都樂見桃園遵守防疫規定、又不影響監督市政，讚桃園果真「全國第一」。

(中時 )