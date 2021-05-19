自去年以來，大陸房企獲利能力走低已經是公開的秘密。近日在濱江集團舉行的2020年度業績說明會上，濱江集團掌門人戚金興表示，公司最近在杭州集中土地出讓中獲取了5塊土地，在濱江團隊精幹高效管理下，公司融資能力強，融資成本低，品牌影響大，在這樣的狀況下，努力做到1％-2％的淨利潤水準。

根據網易財經報導，這一低於製造業、甚至低於銀行理財產品收益的表現，是不少房企當前在公開市場拿地的「隱秘」真相。

實際上，房地產行業不斷走低的獲利表現，也直接影響了市場對地產股的走勢。根據東方財富Choice資料顯示，2020年7月房地產（申萬）板塊曾站上逾4700點的高位，此後震盪走低，今年2月份時觸及3506點的低谷。

再看到從2021年初至今，行業龍頭萬科A、保利地產、招商蛇口、綠城中國等龍頭企業的股價呈下跌的態勢，目前萬科A的動態本益比僅為7.63倍。

(旺報 )