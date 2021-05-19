台灣疫情大爆發，本土感染5天破千例，全台也進入第三級警戒，一名網友詢問了在上海工作友人當地狀況，得到了疫情控制住，大家生活都正常的回應，讓他不解為何上海人口那麼多，卻都沒事，對此在上海台人也出面回應揭露原因。

網友在PTT八卦版PO文「為何上海能防疫成功」，他表示，自己也許多在上海工作的台灣朋友，問了一下他們現況，對方都表示疫情控制住，生活都已經正常了，讓他不解直問「上海人口那麼多，為何他們都沒事，甚至還能旅遊？」

一名在上海工作台人出面解釋原因，並貼出一張手機截圖，表示只要有確診資訊，手機馬上就會收到。(圖／PTT)

該名網友進一步貼出資訊，表示大陸網上有疫情地圖，確診者根本無所遁形。(圖／PTT)

隨後一名目前在上海的台灣人回文給答案，這名在陸台人表示，去年疫情爆發初期，包括所有大陸人在內，要進入上海的強制隔離14天，外省民眾也不必立刻復工，更明文規定公司不得記礦工，鼓勵大家在家上班，並要求大家在群組每天定時回報體溫，醫院非必要手術也全面暫停，住院患者做肺部斷層掃描，並關閉所有娛樂設施。

到了3月後，外國人進入上海一律送至旅館隔離14天，國內民眾則是要持核酸檢測報告才能進入，百度地圖也及時更新確診者足跡，可以立刻查詢到全國染疫情形，公共場所實施實名制，航空公司限制一周一班，若有確診者停飛一周，超過3人就直接禁止，直到申請並經過審核才能復飛。

2021後，上海已經對各區實施過一輪核酸篩檢，醫護人員與旅館員工全面施打疫苗，上海當地居民與外來洽公人員可免費施打疫苗，航空公司若連續一個月無確診情形，可恢復一周2班。

該名網友也PO出一張截圖，表示許多人認為大陸資訊不透明、蓋牌，實際上每天打開手機都能看到好幾則最新染疫資訊，包括各省確診情形，確保民眾不會漏掉。

底下不少人在上海台人也紛紛留言證實「當時管超嚴，我差點回不去我租屋處」、「大陸真的抓超緊」、「大陸真的很嚴格，可是很多無腦的人不相信」，但也有人酸「大陸的透明是有限度的透明，黨允許的大家都可以知道」、對此原PO也反駁：「台灣沒資格拿透明度嘴大陸，光足跡要不要就要看指揮中心臉色，上海是確診就全部公布」。

(中時新聞網)