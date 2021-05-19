因應新冠肺炎防疫警戒升級，國內東方餐飲連鎖集團龍頭—瓦城泰統宣布旗下全台分店明天起全面暫停內用，並同時強化外帶外送服務，預告於5月底前啟動全國最大雲端廚房供應量能，將既有六大品牌全面增建雲端廚房。瓦城泰統集團董事長徐承義並承諾不減薪、不裁員，保障持續就業。

徐承義表示，期許全體同仁們維持熱情，憑藉集團獨創全球唯一的東方爐炒連鎖化系統，提前啟動全國最大雲端廚房供應量能，將既有六大品牌增建的雲端廚房，供應給全國消費者，使顧客們在家都能享用美食，安心用餐。預計全台將有近300家的雲端廚房門店全面上線，提供更多元的餐飲選擇與地區更便利的外送服務。

徐承義表示：「自去年起受到疫情衝擊，餐飲業面臨前所未有的艱困環境，我們在守護顧客健康的防疫前提下，積極發展更用心的美味服務不遺餘力。透過集團已累積多年的核心競爭力與複製、研發任何菜系的能力，現已發展的全國最大連鎖品牌雲端廚房也在此時可以如期上線，我希望在疫情嚴峻的今天可以讓瓦城美食服務不間斷，持續提供全台顧客最信賴的美味。」

徐承義公開信內容如下：

各位親愛的同仁：

連續兩年餐飲業面臨疫情的重大衝擊，尤其疫情發展到今天相對嚴峻，集團同仁們都在第一時間確實配合政府政策，戰戰兢兢地站在第一線服務顧客，從未稍怠，在此公司先對瓦城的每一位同仁表達十二萬分的感謝。同時為落實政府防疫政策，因應全國疫情升級，防疫優先，瓦城責無旁貸，旗下所有品牌明天起全國各店停止內用，全面投入外帶外送的生產量能，希望大家攜手共體時艱，度過難關。

我們深知餐飲產業的辛苦，也體恤同仁的家庭安全，對於需要防疫照護假的同仁我們將比照政府規定辦理，可申請防疫照護假，給予大家在疫情期間最大的便利。同時，集團本於對同仁的關懷，特此重申保障同仁就業安心，承諾同仁不減薪，不裁員，並同步啟動全國最大雲端廚房上線，保障同仁持續就業。

在此更要呼籲同仁們，我們唯有更戒慎恐懼、團結一心，無論在工作中，生活上都應嚴格落實：戴口罩、勤洗手、量體溫、保持社交距離。千萬別忘了，防疫自你我開始做起，保護自己就是保護家人、保護同事、保護公司。

疫情，不是末日，全力戰勝疫情，才有更好的明天。餐飲觀光零售業者面臨一場又一場嚴峻的挑戰，我們從未退縮過，此刻我們都是瓦城泰統的一份子，也是大社會的一份子，更是家庭的重要核心支柱，我們沒有權力擔心害怕，只要大家謹守本分，正面樂觀，配合政府政策，積極調整自己，那麼我們絕對可以戰勝疫情。

瓦城泰統集團此刻最需要的是大家團結一致的勇氣，希望全體同仁與我共同攜手面對挑戰，心中充滿信念，相信國家，相信政府，相信瓦城，相信顧客，我們持續的努力與堅持一定會讓我們快步走過黑暗，遇見更好的自己！大家一起加油！

瓦城泰統集團 董事長 徐承義

(中時 )