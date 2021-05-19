本土新冠肺炎疫情連日來不斷延燒，台南市各工地即日起嚴格實施防疫管制，包括落實實名制，額溫超過37度不准進入，工區內一律戴口罩、不面對面交談，以電話聯繫公務等，每周施工協調會議須採視訊方式進行，避免跨縣市移動傳播疫情。工務局也針對國際棒球場、台南大會展中心、砲校遷建及榮家等興建工程工地人員出入，採取防疫措施，降低風險。

台南市依據勞動部職安署「因應嚴重特殊傳染性肺炎職場安全衛生防護措施指引」，工務局因應疫情升級，嚴格實施工地防疫管制辦法。

各項防疫措施包括進入工區大門由保全人員量測額溫，額溫超過37度不准進入，並完成實名制(QR CODE)。進入工區後，一律全程戴口罩並保持安全區隔，另於室外通風區域施工，若因天氣炎熱口罩無法久戴，必須保持社交距離，嚴禁肢體接觸，收工後立即進行手部清潔。

此外，公務連繫採電話通聯，避免進入工區之面對面交談，每周專技會議及施工協調會議改採視訊方式舉行，避免跨縣市移動傳播疫情。各工地每週由承商全區消毒，由監造單位督導並紀錄施工日誌。

工務局表示，公共工程工地防疫除現場嚴格執行管制出入措施外，承辦單位也經常巡查管制情況，確實做到工地安全衛生防護，不受疫情影響。

(中時 )