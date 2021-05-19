根據第一財經引述從事對外醫械貿易平台的工作人員表示，「近期製氧機詢價的人在增多，大部分來自印度，有醫院也有貿易商。」而現階段大陸國內醫療器械電商平台上，最熱的產品基本都是製氧機，甚至出現配件廠家改做製氧機的現象。

這背後也涉及印度疫情重新啟動大陸本就產能過剩的製氧機市場，更有醫療器械企業的製氧機訂單已排到2021年7月。此外還有企業還緊急調走部分大陸國內的製氧設備救急。

據跨境醫貿B2B平台滴度提供的資料顯示，2021年4月起製氧機相關的詢價數較上月增長370％，詢價人主要來自印度、尼泊爾、尚比亞、美國、俄羅斯和約旦等國家。目前在滴度平台上主要有Medeco、Owgel、LETY、ICEN、HINOR、AERTI、Sunnymed、AEGEA等多家製氧機品牌能夠提供貨源。

而在大陸市場方面，有業內人士認為日本大金、英維康、魚躍、海龜、飛利浦等品牌製氧機效果較好。

(旺報 )