本土群聚風暴持續延燒，全國進入第三級警戒，雙北淪為重災區，配合政府防疫政策，而台北及人牙醫洪淑娟醫師，特別捐贈自行研發的飛沫隔離罩2萬5000枚，供雙北、雙嘉義牙醫優先使用，預防進行醫療行為可能造成的飛沫傳染。

洪淑娟表示，牙科醫護在進行醫療行為時，對於飛沫染疫風險都更加擔心，除擔心自身被噴濺到細菌、水氣、飛沫等感染源，也怕造成其他患者染疫，因此為將危險性降低，研發出飛沫隔離罩。

洪淑娟指出，冠狀病毒主要是透過飛沫傳染，藏在口鼻的飛沫裡，但飛沫隔離罩孔隙比病毒飛沫小，能阻擋飛沫以及被飛沫包覆的新冠病毒。

洪淑娟說，飛沫隔離罩除可一次性使用，也可用酒精噴消，不只牙醫生可用，而鼻喉科也皆可使用，為讓學弟妹不要生活在飛沫的恐懼中，目前仍在規畫研發飛沫隔離罩第二代

洪淑娟強調，全國疫情升溫，因此將捐贈自行研發，且申請到多國專利的牙醫看診用飛沫隔離罩2萬5000枚，先提供雙北雙嘉義牙醫使用，預防進行醫療行為可能造成的飛沫傳染。

另外，針對飛沫隔離罩使用，撕開雙面膠帶，順著薄膜弧度，黏合成斜錐狀，利用塑膠貼膜封住錐狀尖端，照著患者口部區域，於治療過程中，透過本體視察患者的鼻咽喉，阻隔患者飛沫等噴濺。

(中時 )