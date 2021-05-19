睽違三年，大小朋友都愛的《尖叫旅社》即將回來了！系列第四集《尖叫旅社：變形怪獸》將在今年父親節8月6日在台登上大銀幕，影史最強怪獸卡司這次不僅將全員回歸，旅社大掌門吸血鬼德古拉與他的怪獸好友們還會以「全新」面貌與大家見面。

《尖叫旅社：變形怪獸》電影預告片頭，以大家熟悉的尖叫旅社開幕125周年慶祝派對開場，觀眾熟悉的搞笑怪獸卡司：吸血鬼德古拉及他的寶貝女兒梅菲斯、可愛果凍人「QQ綠」、毛茸茸的狼人「維恩」、長相嚇人的「科學怪人」、搞笑木乃伊「莫瑞」、隱形藏鏡人「格瑞芬」，及在《尖叫萌寵》中萌翻粉絲的大狗狗「小叮叮」都一一出現在預告中。

身為尖叫旅社裡唯一的人類，強尼始終認為自己不被岳父德古拉接受，在得知凡赫辛的變形器能讓人類變成怪獸後，強尼意外美夢成真變成一隻綠色大怪獸。但嚇人的是，變形器也意外讓德古拉從吸血鬼變成沒有魔法的糟老頭，連他身邊一票怪獸好友們也一一變成「人」形，整個旅社即將天翻地覆！

為了解除變形危機，沒曬過太陽的人類德古拉和大怪獸強尼被迫前往遙遠的南美，一人一獸歷經重重冒險和考驗，沿途油門猛踩笑點不斷，娛樂效果十足。

《尖叫旅社》系列自2012年推出後，前3集票房在全球累積超過13億美金（約台幣361億元），廣受全世界大小朋友的喜愛，不僅推出相關的電玩遊戲、在杜拜推出主題遊樂區、今年更在泰國和俄羅斯打造主題遊樂園。《尖叫旅社：變形怪獸》將於8月6日父親節週末在台上映。

(中時 )