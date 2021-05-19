新冠疫情嚴峻，疫苗被視為圍堵防疫破口的解決之道。國民黨前主席洪秀柱今天表示，國台辦日前說願意提供疫苗給台灣民眾施打，卻遭陸委會回應「不必假好心」，而日媒卻解讀大陸試圖捍衛蔡政權，她痛批，蔡政府面對大陸釋出善意卻「見笑轉生氣」，日媒言論令人憤怒，呼籲民進黨不該一昧反中，以意識形態掛帥的方式防疫。

洪秀柱說，民進黨政府的厚顏無恥，與日本媒體的不辨是非、挑撥離間互相呼應。民進黨身為完全執政、甚至「民選獨裁」的政府，自己無法控管疫情，當大陸釋出善意時卻惱羞成怒，根本是標準的「見笑轉生氣」。

洪秀柱表示，更無法理解，日本對台灣的疫情視若無睹，一看到大陸願提供疫苗，就稱其心可議，難道想看見台灣疫情大規模擴散、屍橫遍野嗎？此番言論令人憤怒、也令人心寒。

她說，或許有人對於大陸的疫苗有疑慮，但事實上，大陸當局已向全球80多個國家和3個國際組織提供疫苗，也出口給全球50多個國家，大陸內部就已經超過4億人口施打。不僅如此，世界衛生組織也在今年批准了大陸的國藥集團疫苗，並將其與美國輝瑞、嬌生、莫德納、韓國SKBio等廠牌疫苗，同列緊急使用清單中。

她指出，就連《紐約時報》也在今年2月刊登〈It’s Time to Trust China’s and Russia’s Vaccines〉（是時候信任中國和俄羅斯的疫苗了）一文，即便民進黨執意不肯進口大陸疫苗，也該用客觀理性的科學標準來評斷，而不是一味反中，以意識形態掛帥的方式防疫。

「善意是統戰、抗議是打壓」，洪秀柱批評，民進黨持續用這樣二分法的邏輯來欺騙民眾、煽動兩岸的仇恨與對立，明明有大陸抗疫的成功模式可以借鏡，卻仍一意孤行、倒行逆施，不但無法將台灣內部治理妥當，最後的苦果，卻是全民要一起承擔。

她質疑，疫情來勢洶洶，號稱「超前佈署」的民進黨政府，目前為止，實在看不到「佈署」了什麼？自以為傲的前半期「模範」表現，其實主要靠的是台灣公衛系統的健全，及人民的自律，但卻加深了當局的驕矜自滿。

她說，結果到了真正需要疫苗的時候，進口的兩批都是即期品，今天到了第三批還不知道效期，三批進口疫苗加起來才70萬劑，AZ疫苗每個人必須施打兩劑，怎麼會夠用？

(中時 )