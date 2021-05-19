戴夫巴帝斯塔在《活屍大軍》組織了全球最精銳的抗屍部隊。（Netflix提供）

由《正義聯盟》名導查克史奈德執導、由漫威男星戴夫巴帝斯塔主演的超狂活屍電影《活屍大軍》，將於本週五（21日）在Netflix獨家上線。該片描述一場殭屍浩劫在美國爆發，導致「賭城」拉斯維加斯瞬間成鬼城。劇組砸重本重新裝潢、打造出奢華賭場，更在賭場裡上演人屍大戰，一口氣炸翻超過500個吃角子老虎機，爆破場面精彩刺激。

該片先前釋出片頭15分鐘短片，揭露神秘又強大的活屍「宙斯」逃出軍方掌控，巴帝斯塔因此組織了全球最精銳的抗屍部隊，踏上重返賭城的危險征途。導演查克史奈德早在10年前就完成本片劇本，他表示電影靈感源自經典恐怖片，如《異形》、《突變第三型》、《決戰猩球》等，「這部幾乎可以說是我最滿意的拍片經驗，無時無刻歡樂滿點！」

除了打造出前所未見的拉斯維加斯以外，還挑戰創造出逼真感十足的殭屍老虎，成為活屍大軍的最恐怖武器。視效團隊原本要找體型相近的老虎作為參考，以特效製作出片中怪物瓦倫婷，不料卻慘遭美國各地貓科收容所回絕、已讀不回，為此吃盡閉門羹。

幸好熱門影集《虎王》中愛虎成痴的名人卡蘿巴斯金伸出援手，熱心出面提供所需資訊，讓劇組得以透過特效打造出栩栩如生的殭屍猛虎，成為本片最兇猛、最帥氣的恐怖反派，而卡蘿巴斯金也因此意外成為本片不可或缺的大功臣。

(中時 )