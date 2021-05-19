台北文華東方酒店館內2大被收錄於米其林指南的餐廳，紛紛推出外帶優惠；圖為料豐味美的雅閣炒飯。（台北文華東方酒店提供）

近日新冠肺炎疫情在重災區雙北市案例連日破百，為落實防疫，許多餐廳今（19日）陸續宣布內用暫停營業，同時不忘把火力放在外帶市場，有些餐廳更推出限定範圍內可享外送免運或免下車服務來拚買氣。

▲瓦城泰統集團

宣布即日起雙北門市暫停內用，僅維持外帶外送服務，暫時停止內用的分店包含旗下「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月 泰BBQ」、「1010 湘」、「時時香」、「YABI KITCHEN」等7大品牌，共計63家分店，為積極配合政府政策與百貨商場防疫措施，各縣市另有部分門市彈性調整營業時間。瓦城泰統集團也在即日起至5月31日推出外帶優惠活動，透過LINE官方帳號「wa10」線上預約餐點並到店自取，單筆滿額可享85折優惠。

▲豆府餐飲集團

自5月20日起至5月28日，桃園(含)以北之門市僅開放外帶、外送服務，其餘門市也配合百貨、商場營業調整營業時間。為鼓勵消費者在家安心吃，旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、「飛機河粉」等4大品牌即日起至5月28日推出「挺你在家吃 外帶79折優惠活動」，一通電話點餐訂購，消費者免下車，由專人協助將料理直接送上車。

▲炸豬排連鎖餐廳「吉豚屋」

宣布旗下7家門市，即日起至5月28日止，自主升級全面暫停內用服務，將全力加強外帶與外送服務，推出6月6日前外帶85折優惠，單筆滿500元、1000元及2500元都送不同滿額禮，而距門市1公里內單筆消費滿700元更提供免費安心送服務。位於台北101四樓的新穎上海菜餐廳「THE上海」將餐廳今日起暫停營業3天，於5月22日重新迎客，屆時將祭出「把溫度送到家」活動， 凡點選指定套餐，消費滿999元便可享5公里內免運外送到府的服務。

▲新加坡樂天餐飲集團

旗下樂天皇朝及美滋鍋雙品牌表示，全力配合政府，祭出「疫起外帶愛台灣」優惠方案，即日起至疫情降回第二級前，樂天皇朝、美滋鍋外帶自取皆享全單75折優惠，免收服務費。

美滋鍋每日手工現熬的6大湯頭讓人暖胃，招牌魚豆腐為人氣鍋物食材。（新加坡樂天餐飲集團提供）

許多飯店也將館內部分餐廳停業來防疫，並以星級餐點外帶搶客。

▲台北文華東方酒店

宣布目前館內僅開放米其林1星的「雅閣」中餐廳與米其林餐盤推薦的「Bencotto」義大利餐廳內用，這2家餐廳也成了飯店搶攻外帶的主力，分別精選近30道精緻中、西式美饌外帶，每道價格為280元至3880元不等，供饕客自取或宅配，而預訂自取還能享85折。

▲長榮桂冠酒店(台中)

大廳酒吧、貴賓俱樂部、長園中餐廳、自助百匯咖啡廳及冠品鐵板燒皆暫停店內營業，其中長園中餐廳及自助百匯咖啡廳各自推出自家擅長的中、西式外帶料理，並提供免下車取餐服務。長園中餐廳祭出「經典美味帶回家」外帶活動，包含橙花排骨、花雕醉雞、荔茸香酥鴨等多道經典菜都可外帶，單點120元起，外帶單點料理可享85折優惠；自助百匯咖啡廳的「主廚精選單點菜單」外帶料理則有75折優惠。

(中時 )