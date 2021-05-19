中央流行疫情指揮中心今宣布，全國疫情警戒提升至第三級，民眾出門進入商家幾乎都要落實實聯制，為了便民，行政院已公布全國通用的「簡訊實聯制」新措施，各家超商、超市、量販店也紛紛跟進，新措施統整如下。
●全家便利商店
全家19日起針對會員，實聯制登錄簡化為2個步驟，掃描店外實聯制海報QR Code，開啟全家APP，將自動帶入店名/店號、姓名、電話等資料，只要填寫同行人數就能通行。
此外，因應在家防疫，全家推出多項優惠商品，首推以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合成4款民生用品的「防疫套餐組」，每款499元，約市價7至8折。
●7-11
統一集團全面改用簡訊實聯制，旗下品牌包括7-11、星巴克與康是美等，上萬據點皆改用簡訊實聯制。
7-11同時推出「咖啡買二送一」、「防疫商品45折起」還有超過50項商品的「門市優惠」等3大防疫優惠。
●萊爾富
15日起已率先化繁為簡，一旦掃QR Code登錄過資料，再次進出任一門市時，只要掃QR Code填進場人數即可。
萊爾富即日起全台門市座位區及廁所暫停開放，也暫停販售熱狗機、燒烤機、關東煮機的熱食商品。此外，門市現售的3D立體口罩支架，即日起至6月30日1次購買10件，享優惠價199元。
●全聯福利中心
全聯針對會員在PX Pay全面開通實聯制功能，訴求一只通關，3秒完成，會員打開PX Pay點擊「PX Pay防疫新生活專區」，掃描各門市QR Code碼，不用填寫任何資料，僅需點選同行人數可一指快速通關。
非PX Pay會員用相機掃描各店QR Code碼，輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關；沒帶手機者，可於現場填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等。
●家樂福
家樂福宣布採用「簡訊實聯制」，將於明天前完成全台分店準備、啟用，使用範圍包含家樂福全台量販/超市分店、頂好超市、JASONS，只要簡單3步驟，5秒鐘可輕鬆登錄完成。
●愛買
愛買因應全台3級警戒，防疫順勢升級，明起更新3大防疫項目，包含全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶；關閉全門市兒童遊戲區；全門市人多時採人流管制。
●美廉社
美廉社全台800間門市防疫同步升級，宣布同步跟進簡訊實聯制，目前正進行員工教學，加強宣傳簡單回報足跡的3個方法。目前民生用品包含米、水、泡麵、罐頭、衛生紙；防疫用品包含消毒用酒精和醫療用口罩等商品，每人每項商品皆限購2項，22日起開放式熟食包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等將全台停售。
(中時新聞網)
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