不再怕個資外流！「簡訊實聯制」 教你簡單4步驟搞定免簽名

中央流行疫情指揮中心今宣布，全國疫情警戒提升至第三級，民眾出門進入商家幾乎都要落實實聯制，為了便民，行政院已公布全國通用的「簡訊實聯制」新措施，各家超商、超市、量販店也紛紛跟進，新措施統整如下。

全家會員實聯制快速通關，登錄簡化為2個步驟。（全家提供）

●全家便利商店

全家19日起針對會員，實聯制登錄簡化為2個步驟，掃描店外實聯制海報QR Code，開啟全家APP，將自動帶入店名/店號、姓名、電話等資料，只要填寫同行人數就能通行。

此外，因應在家防疫，全家推出多項優惠商品，首推以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合成4款民生用品的「防疫套餐組」，每款499元，約市價7至8折。

●7-11

統一集團全面改用簡訊實聯制，旗下品牌包括7-11、星巴克與康是美等，上萬據點皆改用簡訊實聯制。

7-11同時推出「咖啡買二送一」、「防疫商品45折起」還有超過50項商品的「門市優惠」等3大防疫優惠。

萊爾富3D立體口罩支架，每個29元，即日起至6月30日買10件享優惠價199元。（萊爾富提供）

●萊爾富

15日起已率先化繁為簡，一旦掃QR Code登錄過資料，再次進出任一門市時，只要掃QR Code填進場人數即可。

萊爾富即日起全台門市座位區及廁所暫停開放，也暫停販售熱狗機、燒烤機、關東煮機的熱食商品。此外，門市現售的3D立體口罩支架，即日起至6月30日1次購買10件，享優惠價199元。

防疫新生活，PX Pay實聯制一指通關，只需3秒就能完成。（全聯提供）

全聯針對會員在PX Pay全面開通實聯制功能，訴求一只通關，3秒完成。(全聯提供)

●全聯福利中心

全聯針對會員在PX Pay全面開通實聯制功能，訴求一只通關，3秒完成，會員打開PX Pay點擊「PX Pay防疫新生活專區」，掃描各門市QR Code碼，不用填寫任何資料，僅需點選同行人數可一指快速通關。

非PX Pay會員用相機掃描各店QR Code碼，輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關；沒帶手機者，可於現場填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等。

家樂福採用「簡訊實聯制」，明起上路。（家樂福提供）

●家樂福

家樂福宣布採用「簡訊實聯制」，將於明天前完成全台分店準備、啟用，使用範圍包含家樂福全台量販/超市分店、頂好超市、JASONS，只要簡單3步驟，5秒鐘可輕鬆登錄完成。

愛買全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶。（愛買提供）

●愛買

愛買因應全台3級警戒，防疫順勢升級，明起更新3大防疫項目，包含全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶；關閉全門市兒童遊戲區；全門市人多時採人流管制。

●美廉社

美廉社全台800間門市防疫同步升級，宣布同步跟進簡訊實聯制，目前正進行員工教學，加強宣傳簡單回報足跡的3個方法。目前民生用品包含米、水、泡麵、罐頭、衛生紙；防疫用品包含消毒用酒精和醫療用口罩等商品，每人每項商品皆限購2項，22日起開放式熟食包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等將全台停售。

(中時新聞網)