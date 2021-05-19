本土疫情發燒，新營區衛生所19日下午2點至4點啟用戶外篩檢站，2小時內就來了27人篩檢。台南市新營區今日出現2例確診個案，足跡遍布鹽水牛墟、鹽水菜市場，由於那2處出入往來民眾，不少來自嘉義地區，有嘉義縣民詢問說，「篩檢對象只限台南市民嗎？」對此，台南市政府衛生局國民健康科長陳淑娟表示，該篩檢站為公費篩檢，希望以台南市民為主。

台南市政府擴大篩檢能量，繼18日東區衛生所啟用首站後，新營區衛生所在室外設置的篩檢站，今日下午2點正式開放讓民眾篩檢；新營區衛生所人員表示，上午接獲多通民眾打電話來關切，自己何時才能快篩及是否符合資格的詢問電話。

新營衛生所首批篩檢對象，針對5月8、9日有出入鹽水武廟、後壁福安寺，以及5月14日上午搭乘117車次火車第2節車廂，還有今日台南新增的確診個案足跡，如鹽水菜市場、和欣客運、鹽水牛墟。民眾須持健保卡和身分證，開放時間，每周一到四上午9點到下午4點。

今日下午2點一開放，現場就有民眾排隊等待，民眾持證件，並向所方說明自己曾出入上述的高風險區域，即能篩檢。衛生局國民健康科長陳淑娟說，18日東區衛生所來了3人篩檢，而今日新營區衛生所篩檢總人數高達27人，大多是曾在後壁福安寺活動的民眾。

由於鹽水牛墟、菜市場出入往來的民眾，不少來自嘉義地區。陳淑娟表示，一旦篩檢就會被列為健康自主管理對象，因該篩檢站為公費篩檢，篩檢對象希望是以台南市民為主。

(中時 )