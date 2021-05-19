中央指揮中心今（19）日宣布全國防疫警戒進入第三級，半封鎖管制勢必影響經濟活動，外商銀行估測台灣假設真的步入全封鎖，相對脆弱的產業以非技術製造業為最，如紡織，機械，塑料，化學製品等，但是出口表現和製造業供應鏈的不利影響有限。

星展集團研究部估測，即使疫情大升溫，仍持繼預估台灣的出口和工業生產會在第二季度保持兩位數的成長，年增率分別估達30％和10％左右。

星展集團資深經濟學家馬鐵英19日指出，台灣在全球半導體供應鏈中扮演著至關重要的角色，是世界上最大的晶圓代工廠、IC封裝和測試基地。台積電（TSMC）和聯電（UMC）等許多大型半導體公司的總部位於新竹市，距離台北市不到100公里。儘管如此，這並不意味著半導體生產將非常容易受到病毒破壞的影響。與傳統製造業相比，半導體行業在很大程度上採用了自動化技術。為了支持複雜的晶圓製造過程，半導體公司的生產環境，安全性和清潔度有極高的標準要求。

另一方面，馬鐵英指出，台灣的消費電子品代工大廠，如富士康和廣達等，台灣PC，早已將主要生產設施轉移到中國大陸，而中國大陸的新冠病毒似乎有很好的控制，因此不必擔心台灣廠商的中國工廠運作，這個實情也反映了台灣科技製造業的強勁抵抗力。

(工商 )