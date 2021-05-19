新加盟洛杉磯道奇的「生化人」普侯斯(Albert Pujols)很震驚在生涯最後一季遭到天使隊釋出，更讓他訝異的是天使居然還公然扯謊，把「分手」的責任推到普侯斯身上。天使總教練麥登(Joe Maddon)說普侯斯不願當板凳球員，還想要每天都先發上場，球團不得已才將他釋出，但普侯斯向《美聯社》澄清，他根本沒講過那樣的話。

First hit as a Los Angeles Dodger is an RBI single for Albert Pujols ✔️



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「我想外頭都在傳言說，『喔你想要更多比賽時間、你想要每天打球』，但是我從來沒說過那樣的話。我過去兩年根本就沒有想過要成為當家一壘手，我在春訓就說了，無論什麼角色我都願意配合。」

普侯斯去年當了26場先發一壘手、13次指定打擊，今年只擔任20場一壘手、2次指定打擊就被天使釋出。

天使總教練麥登對此表示：「我沒什麼可說的，那是語義上的問題。我單純希望普侯斯一切順利，很高興他不必搬家就能繼續打球。其實他和Carpino(天使隊總裁John Carpino)談話的時候我並不在場，何況現在這些也不重要了。」

無論如何，普侯斯還有球打就很高興了，他披上道奇戰袍的首場比賽就敲出帶有打點的一壘打。第2場則是在滿壘時挨了觸身球，再添1分打點，並且兩場都贏球。普侯斯說：「被釋出時我很震驚，我想大家都是一樣。但我理解做為球團必須在商言商，公事公辦，我沒怨恨他們，我也不會是唯一受到這樣對待的球員。」

(中時新聞網)