對於民進黨立委羅致政今天批評新北市長侯友宜是瞎忙還是裝忙，國民黨發言人陳偉杰反批羅致政是裝傻還是真傻？防疫行動是地方政府可以自主決定嗎？

陳偉杰指出，身為新北市的立法委員卻不了解新北市幅員有多廣、人口分布是如何？只看到板橋區域問題就無的放矢批評，民進黨不是口口聲聲說防疫不分藍綠，叫大家省點口水嗎？羅致政委員是狀況外還是故意製造聲量？羅致政委員請用心防疫勿噴口水。

陳偉杰表示，請羅致政委員先了解實際情況再批評，新北市本來就有17家醫院可進行篩檢，此次是為了支援台北市萬華區，才額外設立4處社區篩檢站，讓新北市有曾經踏過萬華足跡的市民可以來篩檢，這是擴大照顧新北市民！論篩檢站，新北現在有21處，並且視疫情熱區，不斷滾動調整增設。

陳偉杰直言，羅致政委員也搞錯，防疫旅館也不是比數量是比需求好嗎？新北市防疫旅館從來沒有客滿，羅委員以400萬市民去計算防疫旅館難道是希望全民都確診？

陳偉杰呼籲，民進黨一直喊要中央地方齊心抗疫，卻放任自家立委和議員製造口水戰？批評別人之前還是先檢討自己吧！

(中時新聞網)