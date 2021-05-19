台灣近日新冠疫情急速升溫，新加坡星展銀行預估，台灣今年第二季的消費恐較去年同期衰退10％，甚至更多。根據一份最新民調顯示，有6成民眾認為自己所屬行業受到這波新冠肺炎疫情擴散嚴重影響，同時，有9成民眾贊同政府和民間企業啟動遠距上班等制度。

根據《ETtoday新聞雲》今(19)日公布的民調顯示，有31.3%網友認為自己所屬的行業受到這波疫情擴散的影響非常嚴重，認為還算嚴重的有29.6%，覺得不太嚴重的有25.4%，非常不嚴重的有6.6%，另外有7.1民眾沒有表示明確意見。

政府與民間企業除必要人員，開始啟動遠距上班和視訊會議等制度方面，有61%民眾表示非常贊成，還算贊成的民眾也有31.8%，不太贊成的有4.4%，而完全不贊成這些措施的民眾僅有0.3%，另外還有2.6%民眾沒有表示明確意見。

同時，隨著疫情不斷延燒，雙北與教育部先後宣布各級學校停課至5月28日，《ETtoday新聞雲》的民調結果顯示，有83.1%民眾認為政府應補貼防疫照顧假的薪資。

此外，該民調也顯示，民眾十分擔心自己的收入會受到疫情影響，有41.7%民眾對此感到非常擔心，有點擔心的則有30%，不太擔心的有18%，非常不擔心的有7.6%，另外有2.7%民眾沒表示意見；最多民眾擔憂正職薪水受到影響，有52.7%，擔心投資理財受到影響的則有24.4%，擔憂兼職薪水的有10%，擔憂業務獎金的有7.4%，擔憂其他項目的則有5.5%。

至於政府應該擴大對企業補助政策的部分，48.9%民眾選擇紓困貸款，水電減免45.7%、遭強制停業者可減稅42%、延長各稅報繳期間29.6%、降低貸款利率29.4%，依營業額衰退做薪資補貼28.7%，降租28.3%，展延繳交貸款期限22.4%，放寬貸款資格22.4%，租額可以未來營所稅20.6%，其他2.2%，什麼政策都不需要的則有7.3%。

針對個人補助的部分，36.4%民眾認為應降低自用住宅、消費性貸款利率，失業勞工給付及子女教學補貼35.2%，減班休息勞工教育訓練補助津貼27.9%，展延繳交貸款期限25.8%，個人申請緩繳不計違約金與利息23.9%，綜合所得稅延期或分期繳納23.8%，房屋稅延期或分期繳納15.8%，使用牌照稅展延繳納15.4%，房地合一稅延期或分期繳納13.1%，其他5.7%，什麼政策都不需要14.8%。

(中時新聞網)