近日台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，全台陷入三級警戒，再加上近日缺水、缺電危機頻傳，民怨四起。前國民黨青年團總團長、現任高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒批評，去年民進黨大外宣「Taiwan can help」，現在卻證明民進黨讓台灣陷入絕境，他並在臉書上將去年網紅阿滴募資登在《紐約時報》廣告的標題改為「Who can help Taiwan？」，諷刺意味十足。

呂謦煒質疑，經過一年的「超前部署」，民進黨政府做了哪些準備？地方帶頭停課，中央才跟進；地方呼籲普篩，中央才設快篩站；地方呼籲公布足跡，中央卻東躲西藏；地方要求疫苗，中央所買到的疫苗數量卻是少之又少。負壓隔離病床的數量1年來沒有增加，質疑檢驗會有「偽陽」、「偽陰」問題而造成破口，讓台灣陷入社區感染、全台三級警戒的恐慌中。

呂謦煒指出，現在，台灣不僅缺疫苗，還缺水、缺電。去年16個颱風全閃過台灣，讓綠媒將蔡英文捧成「天氣之子」，現在卻面臨一甲子以來最嚴重的旱災，蔡英文祈雨無效，眼看進入限水紅燈危機。民進黨政府號稱「台灣不缺電」，結果卻是不折不扣的假消息，短短5天全台就2度大停電，還把責任推給因疫情而宅在家裡的民眾。

呂謦煒重批，台灣陷入缺水、缺電、缺疫苗的嚴峻危機，現在卻還忙著粉飾太平。蔡英文說「連我也不能接受」，但這幾年一錯再錯，讓台灣成為第三世界的不就是妳？比起台灣本土案例爆發，蔡英文臉書第一時間卻只PO反公投圖文，輕忽防疫工作，民進黨讓台灣陷入絕境，Who can help Taiwan？

呂謦煒最後呼籲人民覺醒，只有人民主動防疫，嚴謹生活，台灣才有救。只有人民睜大雙眼，做出正確的選擇，台灣才有救。「只有人民，才能拯救台灣。」

呂謦煒在發文最後，並附上兩點設計理念，「字型採用近似民進黨黨徽的字型，主標問句採用民進黨標準色綠，將其隱喻提供閱聽人解鎖。」、「『Who can help...』下方台灣圖像，參照民進黨黨徽之台灣圖案，並呼應前教育部長杜正勝「台灣地圖橫著看」概念，採用橫躺台灣圖案。」，酸度爆表。

(中時新聞網)