近日台灣新冠肺炎本土疫情大爆發,全台陷入三級警戒,再加上近日缺水、缺電危機頻傳,民怨四起。前國民黨青年團總團長、現任高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒批評,去年民進黨大外宣「Taiwan can help」,現在卻證明民進黨讓台灣陷入絕境,他並在臉書上將去年網紅阿滴募資登在《紐約時報》廣告的標題改為「Who can help Taiwan?」,諷刺意味十足。

呂謦煒質疑,經過一年的「超前部署」,民進黨政府做了哪些準備?地方帶頭停課,中央才跟進;地方呼籲普篩,中央才設快篩站;地方呼籲公布足跡,中央卻東躲西藏;地方要求疫苗,中央所買到的疫苗數量卻是少之又少。負壓隔離病床的數量1年來沒有增加,質疑檢驗會有「偽陽」、「偽陰」問題而造成破口,讓台灣陷入社區感染、全台三級警戒的恐慌中。

呂謦煒指出,現在,台灣不僅缺疫苗,還缺水、缺電。去年16個颱風全閃過台灣,讓綠媒將蔡英文捧成「天氣之子」,現在卻面臨一甲子以來最嚴重的旱災,蔡英文祈雨無效,眼看進入限水紅燈危機。民進黨政府號稱「台灣不缺電」,結果卻是不折不扣的假消息,短短5天全台就2度大停電,還把責任推給因疫情而宅在家裡的民眾。

呂謦煒重批,台灣陷入缺水、缺電、缺疫苗的嚴峻危機,現在卻還忙著粉飾太平。蔡英文說「連我也不能接受」,但這幾年一錯再錯,讓台灣成為第三世界的不就是妳?比起台灣本土案例爆發,蔡英文臉書第一時間卻只PO反公投圖文,輕忽防疫工作,民進黨讓台灣陷入絕境,Who can help Taiwan?

呂謦煒最後呼籲人民覺醒,只有人民主動防疫,嚴謹生活,台灣才有救。只有人民睜大雙眼,做出正確的選擇,台灣才有救。「只有人民,才能拯救台灣。」

呂謦煒在發文最後,並附上兩點設計理念,「字型採用近似民進黨黨徽的字型,主標問句採用民進黨標準色綠,將其隱喻提供閱聽人解鎖。」、「『Who can help...』下方台灣圖像,參照民進黨黨徽之台灣圖案,並呼應前教育部長杜正勝「台灣地圖橫著看」概念,採用橫躺台灣圖案。」,酸度爆表。

(中時新聞網)