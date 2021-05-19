台中市政府，防堵新冠肺炎病毒繼續擴散，宣布23大場所暫停營業，台中市警局霧峰分局自公告後，就針對轄內，展開全面清查，17日查獲有卡拉OK的小吃店違規營業，另為防止業者化明為暗，18日更針對大里、霧峰地區八家汽車旅館加強查察，杜絕八大業者轉移營業處所。

台中市府15日宣布市府最新防疫措施，即日起至6月8日止，23大場所暫停營業，還有如社區照顧關懷與身障據點、親子館、社區活動中心等均納入停業範圍，全面防堵疫情。

霧峰分局於市政府公告後，立即要求轄內相關業者配合政府防疫政策暫停營業，另為防止業者化明為暗、轉移陣地，形成防疫破口，尤其是有女陪侍小吃部、護膚店或涉營色情場所，每日規劃至少2班以上查察勤務，果然於17日18時許，查獲一家小吃附設卡拉OK店，疑似擅自開門營業。

另為防止業者化明為暗、轉移陣地到其他場所繼續營業、或外傳有北部疫情熱區之茶室工作者，轉移南部情形，霧峰分局長陳家銘，18日親自帶隊實施擴大臨檢，針對大里、霧峰地區八家汽車旅館加強查察，杜絕八大業者、北部熱區茶室工作者轉移營業處所，形成防疫破口，呼籲業者勿心存僥倖，全民共同抗疫。

23大場所指，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所。

(中時 )