微軟創辦人比爾蓋茲（Bill gates）和前妻梅琳達宣布離婚，結束長達27年的婚姻，蓋茲已透過旗下投資基金Cascade Investment轉移部分持股給梅琳達，如今傳出再將美國農林設備製造商強鹿（Deere）轉讓8.5億美元的持股給梅琳達，宣布離婚迄今短短半個月的時間，梅琳達已獲得近40億美元的分手費。

根據美國證券交易委員會公告，梅琳達已成為可口可樂凡薩（Coca-Cola Femsa SAB）瓶裝公司，以及墨西哥廣播集團（Grupo Televisa SA）等兩家墨西哥公司最大的股東之一；另外，比爾蓋茲還轉移了加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway Co），以及全美最大汽車經銷商「汽車王國」公司（AutoNation Inc.）等股份。

《華爾街日報》報導，根據證券申報文件顯示，蓋茲再度透過Cascade將225萬股的農林設備製造商強鹿的持轉移給了梅琳達，自兩人3日宣布離婚迄今，梅琳達已獲得高達近40億美元的分手費；值得一提的是，蓋茲和Cascade仍擁有近2930萬股的強鹿持股，占該公司9.3%的股份。

強鹿為蓋茲旗下投資基金中第二賺錢的一家公司，另外，不僅是蓋茲，以投資科技股聞名的華爾街女股神伍德（Cathie Wood）的旗下兩家ETF，同樣也擁有強鹿股份。

根據《商業內幕》報導，先前已有三支價值約30億美元的股票轉讓給梅琳達，包括290萬股的汽車王國，1410萬股的加拿大國家鐵路公司，以及2.9億股的墨西哥廣播集團。

Cascade對此尚未做出回應，此外，也拒絕對《華爾街日報》公布的文件做回應。

(中時新聞網)