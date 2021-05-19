天使今以5比6不敵印地安人，大谷翔平本季第14轟成空響，擔任印隊8棒一壘手的台灣好手張育成則3打數無安打。不過4局下大谷安打上壘，在一壘和張育成聊得開懷的畫面，卻意外成為球迷焦點，兩人究竟聊些什麼？張育成晚間也透過小編於臉書粉絲團公布謎底。

大谷翔平：「你認識陽岱鋼嗎？」

張育成：「認識呦，他是賢拜！」

這個有趣的漏網鏡頭，張育成的臉書小編下午就截圖放上粉絲團，讓球迷發揮想像力，猜猜張育成和大谷翔平聊了什麼，結果真的有粉絲猜對話題是陽岱鋼。即使謎底揭曉，粉絲仍感興趣兩人是用什麼語言聊天，小編也稱讚粉絲們想像力十足。

張育成今天沒有敲安，打擊率掉到1成27，不過1局上以高飛犧牲打敲進1分打點，參與印隊的5分大局，也對這場勝利做出貢獻。可惜大谷翔平明天登板先發，作為「左投專用」一壘手的張育成不會先發，沒機會用他的招牌笑臉在打擊區對決大谷。

(中時 )