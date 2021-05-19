Google年度最重要的開發者大會I／O登場，亮相新的手機作業系統Android 12，強打更多的隱私設定與安全性，並仿效蘋果，讓Android手機成為Chromebook、汽車的控制中心，執行長皮采更在會中展示在AI與自然語言的進展，如LaMDA模組可以將冥王星擬人化與真人尬聊，未來將應用在搜尋的MUM模組，則有如真人專家般能以照片、文字並搜尋翻譯他國語言內容等多種格式，提供答案給用戶。

Google I／O睽違一年後重新登場，由執行長皮采親自主持，在疫情影響下全球遠距上班者眾，Google身為提供遠距上班／教學所需視訊會議、協作軟體的大廠，皮采開宗明義便強調Google宗旨除了產品對用戶有幫助之外，安全與隱私也同樣重要，如搜尋將升級，提供捷徑讓用戶能清除15分鐘內的搜尋紀錄，Chrome瀏覽器則能自動偵測用戶密碼是否被破解並提醒當下更新密碼，相簿則新增有密碼保護的隱藏資料夾。

新一代智慧型手機作業系統Android 12也一如預期般在I／O亮相，Google表示，12透過系統優化來降低使用CPU的時間，讓作業系統更順暢、電池續航力提升，同時針對Pixel手機導入個人化的顏色，其中，隱私仍是此次升級的重點，Android 12內建隱私儀表板顯示 APP使用麥克風、相機以及定位資訊的時間線。系統還會提供麥克風、相機的使用狀態提示，用戶亦可選擇僅向APP分享大致定位，而不是精確位置，還祭出隱私運算核心，裝置上所有的音訊和語言作業處理都不會上傳至網路。

而比起蘋果早在數年前就打造以iPhone為中心，整合筆電、汽車、機上盒、智慧手錶、智慧音箱的生態系統，Google也藉由Android 12提供類似的服務，手機可以打開內建Android Auto的汽車車門、手機與Chromebook網頁資料無縫傳輸、充當電視遙控器等。

而在近年來每年I／O都有的重頭戲：AI火力展示，以往與機器聊天只能一問一答，難以像真人彼此聊天一樣話題無限展開，Google以新的神經網路架構推出自然語言處理LaMDA模型，現場展示該模型假裝自己是冥王星，與真人尬聊冥王星的種種特色，而同一套神經網路架構開發的MUM則預定將內建至搜尋中，MUM被Google內部視為「搜尋的未來」，比起現在複雜的問題用戶平均要搜尋八次，才能免強組合出有用的資訊，MUM它不僅能解讀文字、還能從提問中搜尋外文資訊、並解讀圖片，單次搜尋能提供的答案量可能跟問真人專家不會差很多。

(工商 )