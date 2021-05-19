號稱已經拿下「量子霸權」的Google，執行長皮采進一步在I／O中宣布，2029年將推出可商用的通用量子電腦，目前Google已經在加州成立量子AI園區，區內有量子資料中心、研究實驗室之外，還包括Google自有的量子晶片製造設備。

Google執行長皮采藉由I／O，首度對外公開位於加州聖塔芭芭拉的量子AI園區，量子電腦則在接近絕對零度、也就是負273度的環境下運作，量子位元能夠處於複雜的疊加狀態，搭配適合的量子演算法，能明顯加快資料量超級龐大、或需要各種大量模擬的新技術的運算速度，不過皮采也指出，量子位元太脆弱、連太陽輻射都能對其產生嚴重干擾，必須借助糾錯機制來確保運算無誤，Google正在打造100萬個物理量子位元，並在大小如一個房間、採用糾錯機制的量子電腦中彼此配合運作。這對現今不到100個量子位元的中等規模的系統來說是一大進步。

為了建構那樣的系統，Google必須先建構世界第一個「量子電晶體」，讓兩個運用糾錯機制的「邏輯量子位元」可以一起作業，日後才可以將幾百、甚至幾千個「量子電晶體」堆疊起來，組成採用糾錯機制的量子電腦，這個階段將會費時數年，而為了打造量子電晶體，Google需要證明可以將1,000個物理量子位元編碼成一個邏輯量子位元，運用量子糾錯機制,這些物理量子位元能彼此合作，組成一個能夠長期存在的量子位元，除非失去電源，否則這個永遠存在的量子位元能夠維持一致性，開創出屬於量子運算的數位時代。

(工商 )