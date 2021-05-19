軍事新聞網站「DefenseWorld.net」19日報導，印尼即將與法國簽署「飆風」（Rafale）戰機的採購合約，總數可能達36架。不過由於預算有限，印尼可能採取「埃及模式」，將向法國銀行貸款來支應相關費用。

根據報導，相關合約只待印尼總統佐科威（Joko Widodo）同意，便將能夠正式簽署，進入採購程序。印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月在訪問法國巴黎時，便已表達對飆風的濃厚興趣；且兩國今年已啟動戰略對話，以迅速簽署國防領域的合作協議。

印尼空軍野心勃勃的現代化計畫包括36架飆風、8架F-15EX、3架C-130J運輸機、3架A330 MRTT多用途空中加油機、6架MQ-1無人機和防空雷達系統等。但《亞洲時報》（Asia Times）懷疑印尼是否有能力負擔，因為該國背負沉重債務，且其2021年國防預算僅有92億美元（約新台幣2572億元），其中30億美元（約新台幣839億元）用於軍事投資；而印度2016年光是採購36架飆風，便花了約94億美元（約新台幣2630億元）。

「DefenseWorld.net」認為，在預算吃緊下，印尼應會與埃及相同，向多家法國銀行組成的集團貸款，用於籌措資金；埃及月初才宣布再採購30架飆風，並會透過一筆10年期的貸款支應相關費用。該網站指出，據稱法國達梭航空公司（Dassault Aviation）已同意讓印尼廠商成為飆風零組件供應鏈的一環，不僅為該國帶來經濟利益，更能增強其國防自主能力，是印尼願意簽署合約的重要原因之一。

(中時新聞網)