本土疫情延燒，但國內疫苗施打量不足，國民黨批民進黨缺乏國家安全戰略思考，遭民進黨回擊要國民黨勿扯後腿，應齊心抗疫。對此，國民黨發言人陳偉杰表示，全心抗疫之際，杜絕政治口水，並籲請政府公開疫苗購買過程與數量，讓民眾安心。

陳偉杰指出，去年全民上下一心防疫有成，政府本有充裕時間佈局採購各國疫苗，結果卻是執行大外宣比採購疫苗更積極，忙著宣傳政府有多會防疫的同時，有想過疫苗夠不夠嗎？

陳偉杰痛斥，如今國內疫情爆發，民進黨政府不好好進行防疫作為，放任民意代表批評國民黨及地方政府撈過界、扯後腿，罵完還說要停止政治口水？言行錯亂，令人不解。

陳偉杰說，中央與地方合作抗疫，對國民黨來說不是口號，是拿出行動配合中央，齊心守護人民健康，每一位地方父母官，心心念念爭取疫苗，但配額數量有限，民眾對疫苗的信心有限，醫護人員的施打率有限，難道都怪國民黨扯後腿嗎？做不好就怪別人，怎麼不檢討自己執政有問題？

陳偉杰表示，國民黨作為負責任的在野黨，不管民進黨如何扭曲事實、噴口水、潑髒水，絕對會嚴格監督政府，把關政策為民喉舌，也籲請政府公開疫苗購買過程與數量，讓民眾安心。

(中時 )