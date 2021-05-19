學霸級網路正妹「機機‧林少榆」，畢業於臺灣師範大學機電系，平時熱愛健身，連去年到澳洲長期旅行也會在背包客棧隨時運動起來；日前林少榆在IG曬出性感背影呼籲粉絲「乖乖在家」，今（19）日她開箱健身器具後試用，起立蹲下畫面太犯規，大票男網友看了直呼「真的不得了」。

近期台灣疫情升溫，民眾自主封城在家防疫，不少藝人、網紅也都選擇不出門，網紅林少榆以學霸級正妹又愛健身擁有高知名度，日前她也在IG呼籲粉絲「乖乖在家」，而她也購入健身器材，決定在家運動；今日她分享自己組裝健身器材的影片，畫面中她綁著辮子，身上穿著家居服，相當休閒。

林少榆開箱健身器材，試用影片好身材太吸睛。(圖/ 摘自林少榆IG)

林少榆組裝完成健身器材後，她也當場試用，背對鏡頭舉起槓鈴，多次做出起立蹲下，因下半身穿著極短褲的關係，蹲下時屁股蛋幾乎彈出，渾圓臀型加上蜜大腿性感指數簡直快破表；最後她也開心地說，「好幸福鵝」。

而被網友冠上「理工女神」的林少榆再度不吝嗇分享好身材，讓大家紛紛在底下留言推爆，「冰雪聰明的大肌肌」、「這好像不錯」、「羨慕忌妒」、「開箱文拍的很好」、「打從心底佩服」、「太火辣了」、「感覺得出來真心很愛（健身）」、「好誘人受不了，翹臀真是棒」。

(中時新聞網)