全欣怡擔任居家護理師為長者提供照護。（摘自臉書）

防疫物資缺貨，全欣怡只好先用拋棄式雨衣暫時取代防護衣。（摘自臉書）

近日台灣疫情升溫，第一線的醫護人員繃緊神經面對。其中藝人撒基努的老婆全欣怡（Maya）先前雖與老公在節目上聊家庭趣事，不過正職其實為居家護理師，平時在雙北地區為長輩提供在家的護理及衛教服務。隨著疫情連環爆，她透露有越來越多的老人家及家屬擔心前往醫院，轉而向她求助，案量也突然暴增。

Maya透露，非常時期先更換或移除鼻胃管、留置導尿管或氣切管等緊急狀況為優先。她全副武裝進入個案家中，執行時間最快於5-15分鐘內完成，不在現場多做停留，3餐也草草在自家車上解決，「前天晚上11點多，有一位80幾歲的癲癇患者要換管，我還請撒基努趕快載我過去。因為鼻胃管如果沒即時換，除了進食有困難外，藥物也沒辦法投放，家屬很怕癲癇發作後要送急診，這樣風險更大」。

她分享：「現在到個案家之前，一定會先問對方的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），他們也很善良，都誠實以報。然後也會叮嚀他們現場不管有沒有開冷氣，一定要維持通風，門窗都要打開，我到現場處理完之後，事後再視訊或電話衛教說明，現場減少說話的可能性。」

面對近來萬華茶藝館群聚事件，Maya也苦中作樂開玩笑：「我跟我老公講說，『你去阿公店要跟我講，我一定會馬上原諒你』，我會把他馬上隔離，但就是一定不要隱瞞。」她也感謝撒基努在這段期間當「奶爸」顧孩子，成為最強後盾，「3級警戒後，他很多錄影和宣傳拍攝都暫緩，他剛好在家幫忙照顧停課自學的孩子」。同時她也強調，站在第一線的醫護人員冒著生命風險抗疫，希望大眾能多支持和包容。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )