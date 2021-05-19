針對近日疫情升溫，有媒體報導指在臺澳門學生遭遇就學、生活問題，困惑無助、處境困難等，陸委會回應，並非事實。 已透過各大學僑生輔導系統及學生團體關懷港澳學生的身心健康情況，並無報載物資缺乏或遭遇就學、生活困難等情形。

陸委會指出，我政府一向重視在臺港澳學生的安全健康與就學權益，已洽請教育部積極協調各大學院校，持續加強關心在臺港澳學生的就學及生活需求。目前全國大專校院均已改採線上教學，並啟動線上學習等相關配套，就學權益不致受到影響。亦將協調教育部視疫情發展及實際需要，評估持續推動「安心就學」方案，全力維護港澳學生受教權益。

陸委會稱，已透過各大學僑生輔導系統及學生團體關懷港澳學生的身心健康情況，並無報載物資缺乏或遭遇就學、生活困難等情形；此外，也有若干在臺澳生及團體主動澄清，臺灣防疫物資及生活用品供應充裕。有關特定媒體刻意歪曲、誇大報導，混淆視聽，造成學生及家長過度擔憂，顯別具用心。

陸委會強調，目前臺灣醫療資源及相關物資充足，政府也將用最大防疫能量對抗疫病，呼籲在臺港澳學生配合防疫措施，避免出入人多擁擠場所、聚會、旅遊或其他集會活動，減少區域間非必要移動，維護自身及同住者健康，並隨時關注政府發布的消息，勿輕信謠言，也無須過度恐慌。如有相關問題立即向校方反映，政府相關主管機關也會全力協助妥處。

(中時 )