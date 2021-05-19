近日台灣可說相當不平靜，先是中南部水情吃緊，緊接著本土疫情開始爆發，甚至一周2次大停電，讓民怨節節高升。不過氣象局局長鄭明典在臉書貼出一張衛星雲圖照，興奮喊「梅雨系統活躍起來了」，讓不少人直呼「快來台灣吧」。

鄭明典在臉書貼出衛星雲圖照「中尺度對流系統」，透過照片可以看到，台灣西方的大陸上空有一條雲帶，其中還有兩團紫色的雲塊，鄭明典解釋，這一團團紫色雲塊，梅雨季最常帶來強降雨的天氣系統，統稱為中尺度對流系統。

鄭明典說，現在這個中尺度對流系統開始活躍起來了，忍不住截圖留個紀念。不少網友看到也興奮不已，紛紛留言：「拜託都過來中南部下雨」、「從來沒這麼期待過梅雨季」、「衝著台灣來吧」、「終於要來了嗎」、「快點來幫我們水庫解渴啊」。

但也有人悲觀：「今年的位置比往年偏北好多」、「可是根本不會來啊」、「高壓太強了，來不了」、「台灣看得到，喝不到啊」。

(中時新聞網)