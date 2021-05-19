中租控股19日董事會決議，5月28日召開年度股東會地點改在台北市內湖區瑞光路362號一樓，即中租控股公司大樓會議室及備用會場。

中租控股表示，由於因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，故變更股東常會召開地點為台北市內湖區瑞光路362號一樓 (本公司大樓會議室及備用會場)。

中租控股也表示，若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更110年股東常會開會相關事宜，將授權董事長全權處理。

(工商 )