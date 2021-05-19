中租控股更改股東會開會地點 21:022021/05/19 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租控股19日董事會決議，5月28日召開年度股東會地點改在台北市內湖區瑞光路362號一樓，即中租控股公司大樓會議室及備用會場。 中租控股表示，由於因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，故變更股東常會召開地點為台北市內湖區瑞光路362號一樓 (本公司大樓會議室及備用會場)。 中租控股也表示，若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更110年股東常會開會相關事宜，將授權董事長全權處理。 板橋推案續添供給 文化路指標案登場 新北確診足跡 公園市場成熱點 (工商 ) #中租控股 #開會 #召開 #台北市內湖區 #瑞光路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 穩定股市 國安基金：隨時可啟動 04:102021/05/18 財經要聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 雙北線上教學大當機 學生崩潰：上不去是怎樣 10:262021/05/18 生活 國中老師投資洗衣店當合夥人 判決申誡處分 09:362021/05/18 社會 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 張亞中快評》蔡英文可以這樣道歉 12:152021/05/18 快評 王道銀行影響力貸款 助中低收入戶翻轉生活 10:532021/05/18 財經 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 【新聞多益】用電大戰！電動車常看到的E.V.是哪兩個英文字 07:252021/05/18 生活 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 比特幣崩跌引賣壓 道瓊指數早盤重挫530點 科技股跌勢縮 - 財經 一切都在崩跌 股票、債券、加密貨幣、大宗商品全垮 - 財經 虛擬貨幣大崩跌 比特幣險跌破3萬美元 以太幣暴跌近30％ - 財經 比特幣狂崩引殺機 道瓊期指大跌300點 美股今晚不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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