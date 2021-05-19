天氣持續炎熱，加上疫情學校停課、民眾在家辦公，都推升用電量，19日白天尖峰創下今年最高、歷年5月最高與歷史用電第三高的三高記錄，讓供電情況猶如走鋼索，還好最後機組穩定發電沒出意外，加上提高民間電廠發電量，讓19日的備轉容量率維持在6％以上，持續亮出供電吃緊的黃燈。

台電表示，19日最高用電於下午1時58分達到3757.4萬瓩，除再度刷新歷史5月最高用電紀錄，更擠進歷年不分月分用電量排名第三高，突破5月17日才創下的5月新高紀錄，當時用電量為3744.2萬瓩。實際備轉容量288萬瓩，備轉容量率7.66％，供電燈號為黃燈。

雖然19日有部份地區降下午後雷陣雨，不過用電量仍創下今年新高，氣象局說，雖然有降雨，但持續時間短、雨量也不明顯，對於降溫有限。台電說，由於午後雷陣雨幫助小，因此民眾還是會選擇開冷氣，推升用電量。

為確保晚間太陽下山後，太陽光電無法發電的情況，台電發言人張廷抒說，協調民營電廠提高汽電共生的發電量，增加35萬瓩，並透過需量競價可以減少105萬用電量，呼籲民眾節約用電。

(工商 )