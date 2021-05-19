紐約路跑協會本周宣布，經過和州政府及市政府開會討論後，第50屆紐約馬拉松將於11月7日舉辦，預計會有3萬3000名跑者參與。

紐約馬拉松是全球6大城市之一，去年因為新冠肺炎停辦，賽事預計今年回歸，不過這次參與人數有限制，只有往年的60%左右，參賽者必須提供疫苗接種證明，今年6月8日開放為期一周的報名。

大會去年停辦，已經報名成功的跑者，可以選擇全額退報名費，或是作為保證進入2021、2022、2023年紐約馬拉松的費用，今年賽事也能容納所有選擇參加本屆賽事的跑者。

賽事總監穆特勒斯（Ted Metellus）表示，經過一年停辦，紐約馬拉松重新回歸，要展現出這座偉大城市的力量、鼓舞及決心，紐約市長古莫（Andrew Cuomo）則說，2020停辦是正確決定，也很開心賽事今年回到紐約這美麗的城市，因為市民努力對抗新冠肺炎，如今才能恢復這指標性的賽事，讓第50屆順利登場。

屆時大會一樣採取高規格防疫措施，除了減少參賽人數，現場必須保持社交距離、戴口罩、執行消毒工作，務必讓賽事在安全健康情況下完成，也會需要參賽者提供疫苗注射證明及新冠病毒採檢陰性證明，起跑前及完賽後都得戴上口罩，也會限制終點區觀賽人數及陪同親友人數。

(中時 )