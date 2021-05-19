都是阿共仔的陰謀？疫情升溫，各界討論擴大篩檢等議題，不過總統府副祕書長李俊俋今天卻表示，國安單位證實，自疫情升溫以來，中國「對台認知作戰」再度啟動，策動部分人士在社群管道帶起風向、散播不實訊息，藉此打擊信心，並增加大眾對政府的不信任感。

李俊俋在臉書表示，國安單位證實，中國「對台認知作戰」再度啟動，以「深化台灣內部矛盾」、「延遲疫情緩和速度」「降低生產動能」、「瓦解經濟與股市」為目標，策動部分人士在Line、Facebook等社群管道帶起風向、散播不實訊息。

他說，這是藉此打擊台灣人民信心，並增加大眾對政府的不信任感。也因此現在各社群中再次討論起「擴大普篩」、「建方艙醫院」、「封城」以及「是否開放地方政府向中國購買疫苗」等議題。

李俊俋表示，答案其實很清楚，過去一年多來也都討論過：

一丶普篩及方艙醫院只是加速拖垮台灣整體醫療人力與資源，最終造成更大規模的交叉感染。

二丶封城對於交通便捷、地狹人稠的台灣不僅難以封鎖，會製造民眾大規模恐慌。

三丶病急亂投醫選擇了效果不佳到國際認證的中國疫苗，只會讓疫情更失控。

他重申，所以，現階段我們就是全力配合指揮中心、落實相關規定，全民一同團結防疫、克服挑戰。

(中時 )