由《世界末日》、《空中監獄》編劇強納森漢斯林傾力打造、連恩尼遜主演的災難動作鉅獻《疾凍救援》將在暑假盛大上映。過去曾說過可能不再演出動作片的「地表最強老爸」連恩尼遜因為深受角色吸引，即使《疾凍救援》片中的任務難度再創演藝生涯新高，仍然點頭接演，更拜師卡車司機進化飆車技術。

他說：「我一直都超佩服卡車司機！我在紐約看過司機開這種巨型卡車，那畫面太震驚了，他們是怎麼讓卡車過彎又不會撞到其他車的？這次有機會偷學到駕駛技術，我覺得相當有趣。」

該片正式預告19日首度曝光，預告中連恩尼遜化身為一位駕駛經驗豐富的冰路司機，在得知加拿大北部的鑽石礦坑發生重大爆炸意外，有26名礦工被埋在坑道內僅剩30小時的氧氣能夠存活後，決心號召緊急救難隊員前去救人，沒想到一路上不但必須面對結冰湖面隨時崩裂、風暴雪崩的危機，更要抵擋礦坑企業公司為了隱藏爆炸意外主因被揭發所雇用的大批殺手前來滅口，宛如冰上版《玩命關頭》。

全片耗資重金打造而成，製作團隊前往加拿大北部「冰路」實地取景，為如實呈現冰天雪地的險峻環境，導演強納森漢斯林做了最困難的決定，就是不依賴特效後製、堅持在現場環境駕駛巨型卡車。

現今好萊塢電影充斥各種浮誇特效，強納森漢斯林透露他堅持反其道而行的理由：「我希望將一切做到非常逼真，我還向團隊喊話，每顆鏡頭都要合乎常理、演員不需做出浮誇動作，務必讓這部電影看起來就像紀錄片般寫實。」

(中時 )