堪稱藍領天才的杜安奧林格和一群礦工正在尋找金礦，他們認為金礦就藏在一猶他州牧場下方、名為「盲蛙牧場」的地下洞穴中，距離傳說超自然聖地的剝皮行者牧場僅幾公里之遠，有人說那兒埋藏著被遺忘的阿茲特克黃金帝國，還有人說曾在那裏發現不明飛行物體和外星人。當原因不明的事件開始困擾礦工團隊時，他們所做的事瞬間超越原本的挖礦任務。節目一集集揭開揭開這一切不太對勁的謎團，想要獲得最後的寶藏就要鎖定Discovery頻道「盲蛙牧場寶礦之謎」自即日起每週三晚間10點首播。

杜安奧林格在2018年買下65公頃大的牧場，積極與各產業專家聯繫探測，經一群與航太總署有關的人進行掃描分析發現，在這土地底下約有一個長三公里的積水洞穴和空隙，有可能藏有大量的貴重金屬，團隊們立即開挖一個直徑120公分、深6公尺的洞穴，並以122公分的套管加強結構以方便出入洞穴，不料隔天入口處不僅淹沒在4.6公尺高的濁水下，通道也被埋在大量沉積物底下，導致挖礦工程一度中斷。杜安回想最初的鑿挖經驗：「我們在這裡挖到的第一個地穴裡面滿是青蛙，他們待在水邊動也不動好像在守護著甚麼，等我們過去摸了他們的鼻子他們才跳開，後來才發現，原來他們甚麼都看不見，從那天開始我就把這裡取名－盲蛙牧場。」

杜安邀請學者、擁有40年經驗的地質學家艾瑞克一同加入團隊，艾瑞克在第一天採樣就找到小金塊，由於黃金並不是在地底下一顆顆形成，而是在較大礦脈中生成，因此在地面上找到一小顆金粒，一定是來自更大的礦床，正當大夥興高采烈的開始準備工作，所有的機器突然發故障不動、無線電無來由的失去訊號，已潛入泥濘池中的查理險些因失去氧氣補給賠上小命；事實上，在整個挖礦的過程中，儀器時常受到不明的電磁波干擾，所有設備憑空消失，附近的居民說，在很久以前因逢飢荒景氣不佳，若有嬰兒出生其母會被迫淹死嬰兒，有些印地安人認為這些嬰靈仍存在水裡徘迴。杜安還曾經在一個夜晚，目睹一名將全身塗白，胸前畫著奇特符號的女子在牧場舉槍自盡。

除了小金粒，試圖再次潛水進洞穴找寶藏的查理，帶給大家更鼓舞人心的好消息：似乎是一枚沾了銀的金幣！更多精彩內容，愛好掏金和怪奇的你絕對不能錯過Discovery頻道「盲蛙牧場寶礦之謎」，自即日起每週三晚間10點首播。

(中時 )