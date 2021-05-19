疫情持續升溫，全台今（19日）升級為第三級警戒，百貨、量販、超市全面快速跟進簡訊實聯制，快則今晚就能通行，多數通路在簡訊實聯制上路後，仍與既有QR Code、紙本登記並行，微風、比漾廣場、全聯則各有便利會員入店的實聯制方式。

遠百是首家實施二次實聯制的百貨，即日起跟進簡訊實聯制。（遠百提供）

遠百是首家實施二次實聯制的百貨，即日起跟進簡訊實聯制。（遠百提供）

新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、微風、比漾廣場、宏匯廣場都在第一時間申請「簡訊實聯制」，即日起啟用，各百貨入館都是多管齊下，新光三越、遠百、宏匯廣場保留原有QR Code和紙本並行；微風APP會員和比漾廣場會員卡都多了會員便利入館的方式；SOGO簡化為2種，僅用簡訊實聯制和紙本。

此外，宏匯廣場比照去年國慶大典防疫措施，領先百貨率先與專業廠商泰和清潔合作，於重要出入口使用智慧防疫門。以紅外線免觸式臉部溫度偵測，並頂部備有光氫離子滅菌燈，50ppm電解次氯酸水360度霧化消毒，以及體溫異常警示燈及警鈴器，讓防疫更升級。

新莊宏匯廣場與泰和清潔合作，率先啟用獨步全台的智慧防疫門。（宏匯廣場提供）

家樂福目前簡訊實聯制、掃QR Code和紙本3種都能通行，看好可舒緩各店入場前的排隊人流；此外，因應全台都升級第三級警戒，部分門市縮短營業時間，28日前全台家樂福便利購超市、頂好超市原24小時店，改為7時至22時營業；桂林店、蘆洲店2家24小時量販店，改為8時至凌晨3時。

家樂福「簡訊實聯制」即日起全台起上路。（家樂福提供）

愛買和美廉社都簡化入店方式，以簡訊實聯制和紙本並行。愛買目前已加入簡訊實聯制，快的分店今晚開始使用，預計最慢明天全數完成。美廉社全台800間門市防疫同步升級，也宣布將同步跟進簡訊實聯制，目前正進行員工教學，加強宣傳簡單回報足跡的3個方法，讓消費者輕鬆入店安心購買。

家樂福「簡訊實聯制」即日起全台起上路。（家樂福提供）

全聯現有會員數超過1650萬、PX Pay下載數已破900萬，因應門市90%消費者都是會員，PX Pay今全面開通實聯制功能，新增「PX Pay防疫新生活專區」，會員掃描各門市QR Code，不用填寫任何資料，僅點選同行人數，「點、掃、確認」一指通關，3步驟、3秒內完成。全聯強調，消費者實聯制個資自填寫日起保留28天後即刪除，符合政府實聯制政策，僅提供衛生主管機關進行疫調時使用，消費者可安心使用。

防疫新生活，PX Pay實聯制一指通關，只需3秒就能完成。（全聯提供）

(中時 )