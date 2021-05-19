矽品精密工業19日在二林中科動土。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

矽品精密工業19日在二林中科動土，第1期預計2022年完工，總投資額達800億元，看好二林廠區未來規模將為現有彰化廠的3倍以上，成為矽品未來十年高階封測的核心基地，搶占封測業先機。彰化縣長王惠美也宣布，彰化往返二林市區客運這個月上路，每天往返24班次。

彰化縣長王惠美表示，矽品精密在彰化二次重大投資，隨著園區廠商陸續進駐設廠，伴隨而來的住宅、消費、醫療、就學等需求逐步增長。

縣府指出，目前園區周邊相關基礎建設，園區東側60米主要道路、滯洪池與萬興排水路等重要設施均已完成；縣府積極推動「東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段」建設工程，也於去年8月開始動工，路段完成後將可串聯台61線、台19線，同時提供「中科二林園區」、「二林精密機械產業園區」及「芳苑工業區」一條便捷的聯外道路。

日月光投控董事長張虔生指出，從日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，日月光投控現為全球第一大半導體封測廠，集團中的矽品選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，預期形成產業群聚效應。

縣府表示，新冠肺炎情爆發導致全球晶片供應鏈斷鏈，台灣封測業受惠5G應用及宅經濟等需求暢旺，各國瘋搶晶圓代工、封測產能，半導體業成為攸關各國發展的重要戰略物資，以及台灣新護國群山。

矽品表示，順應時勢擴建新廠，在科技部中科管理局與彰化縣政府積極協助下，落腳彰化二林中科園區，總投資額達800億元，開發面積14.5公頃，預計未來8至10年產能滿載後，將為地方創造近7500個工作機會。

(中時 )