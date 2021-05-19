張庭湖為雜誌拍封面，展現過人的運動天分。（Ciao潮旅提供）

藝人張庭瑚擔任《Ciao潮旅》雜誌5月號封面人物，他在《全明星運動會》中，有「被耽誤的運動員」稱號，曾以5.36公尺創下跳遠的「大會紀錄」，直到第二季才被打破。這次拍攝封面時，他特別來到台北市社子島迎星碼頭，嘗試近年來非常熱門的快艇衝浪，短短兩天、約3、4個小時的練習，一下子便抓到訣竅，輕鬆地站上衝浪板，讓攝影師捕捉水上英姿，連指導教練都讚不絕口，過人的運動天賦果然名不虛傳。

他的運動天賦還展現在熱映中的電影《轉彎之後》。「這是一部公路電影，關於騎單車環島，但主要探討的還是人與人之間的情感，不同地方的年輕人在同一個地方做同一件事，因而產生連結。」片中有很多騎單車、衝浪等熱血鏡頭，自然難不倒張庭瑚。「對我來說，體能不成問題，不過還是稍微訓練了一下，畢竟每天要騎100公里單車也不是易事。」因為帶著一臉稚氣，張庭瑚說自己最常演的角色是高中生，但對其他類型的角色也躍躍欲試。「沒演過的角色我都願意嘗試看看，今年還會飾演一個超齡的角色，一個40歲的男子。」

張庭瑚的另一個「第一次」是歌手身份，「對我來說，唱歌是很新的嘗試，歌手和演員是兩種極端：演員要盡量讓角色看不到自己，但歌手要不斷加入自身的獨特性並放大。」歌手面對觀眾的反應立即又直接，既是壓力、也是成就感的來源。「歌迷們專程為我而來，我也一定會全力以赴，有多少壓力就有多少反饋。」有趣的是，唱跳不是最困難的，唱抒情歌才是。「跳舞時一直在移動，眼神不會和觀眾直視，唱慢歌則不然。」

對他來說，旅行的意義在於放鬆。「通常在工作之後，我會一個人跑去旅行，每天就是睡飽、吃飽、做自己想做的事，天天睡到自然醒，安靜又愜意。」他十分享受一個人的旅行時光，也將過程記錄在自己的Youtube頻道中，目前有兩支影片，一支是〈一個人的食光──泰式海鮮咖哩〉，另一支是〈一個人的慢旅──烏來〉，展現他最愛的單獨旅行和下廚做菜。即使跟朋友一起出遊，他也希望能夠睡飽，不要趕場。

他偏好接近大自然的旅行，尤其是島嶼，即使到東京這種大都市旅行，他都不希望一直待在都市內，可以抽空到近郊走走。和許多台灣人一樣，張庭瑚解封後最想立刻來一趟日本之行，最好是像日本節目《來去鄉下住一晚》一樣，可以到真正的日本鄉間一遊。

「完美的旅行就是不要有金錢和時間壓力，不要趕場，要全然地放鬆。」剛過而立之年的張庭瑚，目前手上有一部電影和兩部影集的戲約，跨年演唱會場合也沒閒著，未來甚至不排除走向幕後，行程滿檔，前途不可限量。但他此時先把重心放在演戲上，在忙碌的演藝工作與工作後徹底放鬆的一緊一鬆間，藉著旅行，找到生活最佳的平衡感。

(中時 )