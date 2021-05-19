僑泰高中今天進行線上遠距教學，過程相當順暢。(校方提供／林欣儀台中傳真)

教育部18日突然宣布，全台高中職以下學校從19日開始全部停課，也使得準備許久的線上遠距教學正式派上用場，有別於部分學校疑因準備不周、今天仍手忙腳亂，台中市僑泰高中日間部130個班級一整天按照原課表教學，相當順暢，校方認為，主要是因超前部署及縝密演練奏效。

中央臨時宣布停課措施，讓許多學校大感措手不及，為緊急應變，部分學校教師只能先指派作業，或一天僅上部分課程、待未來復課後再補課；部分學校也出現基礎設備不足、頻寬太小、連線不穩等問題。

僑泰高中指出，早在去年政府指示要預演時，就擬定了完善的線上教學計畫，也擴充相關設備及網路架構，並不定期舉辦預演，這次在政府宣布停課後，行政團隊即進入各班虛擬教室協助教師、透過縝密的操練與計畫，讓遠距教學順利施行。

因老師們準備充分，透過各種數位教材的分享、有趣的線上互動，學生在線上上課感覺到很新奇，其中，高二的簡少偉說，在線上學習更感發問、與老師互動暢通；另名國二生賴玟蓉則認為，線上學習若遇到不懂的部分可以立即用螢幕截圖，課後反覆複習，相當方便。

而在高職實作課程方面，校方指出，教師們也預先錄製影片，提供線上資源供學生下載。而針對遠距教學方式，英文科教師鄭如秀分享表示，老師線上教學時要注意說話速度不能太快，另應留意畫面切換的速度及學生是否跟得上等情況。

僑泰高中校長溫順德表示，去年學校就訂定相關辦法並投入資金、升級設備，平時也不斷演練；日前疫情升溫，他即建議應停課、改採線上教學，也要求校內各處室提早準備，協助老師排除各種問題，一番準備果然有用，一早巡視各教室，對老師們線上教學順暢感到欣慰。

(中時 )