LINE群組近日流傳一張漫晝，「民眾早上被台股嚇，過午被疫情嚇，晚上被台電嚇」，因為台電本週以來二次分區限電，影響數百萬用戶，雖然台電公司拿出「分區限電是因為夜間尖峰負載超乎預期所致」的說法，新興科技媒體中心（SMC）19日請教專家學者，「限電的影響極大，台電還有其它方法可以應變嗎？」

對此，中山大學電機工程學系教授盧展南指出，隨時保持供需動態平衡，是電力系統維持供電品質的基本要務，當「供給端」有困難時，當然須要訴諸「需求面」的管理。

盧展南向新興科技媒體中心說明，台電2020年宣稱有2.5GW的需量反應（Demand Response, DR）參與量成績，意即在調節電網穩定的重要管理措施有所成果，遺憾的是，這些需量反應的參與量「很少在緊急時發揮效果！」

以台電在517發布的緊急停電通知來看，盧展南認為，台電缺乏國外電力公司的練習或經驗，例如在緊急狀態下，可以從「需求面」管理，包括：一、個人方面，籲請民眾協助節電，緩和供電緊張的訴求；二、企業面，有好的誘因機制，讓電力公司尋求大用戶啟動備用電源，及汽電共生廠協助支援供電。

「相信全體民眾及廠商會樂於伸出援手，協助解決短暫問題！」，盧展南特別強調。

(工商 )