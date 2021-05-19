今（19日）APP Store免費下載APP排行榜。（翻攝手機畫面）

今（19日）Play Store免費下載APP排行榜。（翻攝手機畫面）

臺灣社交距離APP推出約1個月已有500萬人次下載，與香港半年前推出類似的「安心出行」APP下載率僅400多萬次相比，確實突顯了民眾對APP的信任。（翻攝手機畫面）

可疑訊息查證機器人美玉姨使用人數已突破35萬。（Gogolook提供）

Whoscall主打即時來電辨識，新推簡訊連結檢查功能。（Gogolook提供）

因著疫情升溫，不少企業、學校都真正地進行了遠距工作及教學，視訊軟件及APP都成為了我們最近必備的工具之一，而民眾下載APP的趨勢也隨之改變，過往都是以娛樂、社交軟體及網購類APP最為熱門，但至今（19日）為止，不管在蘋果的APP Store或安卓的Google Play Store上，均是與遠距離工作及學習的APP為主。

當中像「臺灣社交距離」APP均在兩榜上排列第一、二名，其次就有「Google Meet」、「Microsort Team」也在台灣的APP Store或Play Store位列前五名之中，反映民眾對於遠距離會議的需求增加，另外在Play Store中就有「QR & Barcode Reader」成為熱榜上的第五名，可見最近實聯制的措施，讓不少民眾也紛紛下載可掃瞄QRCode的APP。不過其實現今大多智慧型手機只要打開相機的拍照功能，對準QRCode後自會產生連結，或是使用大多數民眾都有使用的LINE，其即有內建掃瞄QRCode的功能，可省卻另外下載APP的麻煩。

而為了共同堅守防疫，下載「臺灣社交距離」APP也是不能少，其完全不需登記個資，僅透過手機間的藍牙訊號，去計算有下載APP的用戶之間的距離，資料也不會回傳，只會產生隨機ID，確診者也可選擇發布自己的隨機ID，去讓曾有與他近距離接觸的人去收到通知，而該APP也因為個資得以保障，因此推出約1個月已有500萬人次下載，與香港半年前推出類似的「安心出行」APP下載率僅400多萬次相比，確實突顯了民眾對APP的信任。

另外據Gogolook表示，自11日起台灣進入防疫二級警戒後，網路上出現大量與疫情有關的消息被轉傳，帶動了民眾透過可疑訊息查證機器人「美玉姨」進行查證的訊息量激增，使用頻率大幅飆升較上週成長212%，累積總回覆量已達近500萬次，更數次創下一分鐘內超過3000 則的高峰。當中不僅出現許多新的不實內容與詐騙話術，更連同去年4月疫情時流傳的可疑訊息查詢熱度也再次上升，刑事局預防科股長洪國倫表示，在轉傳可疑訊息前要更謹慎查證訊息的真實性，不要點選來路不明的網址，以避免造成個資外流或是手機中毒。

同時民眾也需要慎防假訊息， 根據Gogolook旗下陌生來電辨識軟體Whoscall發現，最近假藉政府補助金名義夾帶釣魚連結的疫情詐騙訊息，已同時出現在簡訊與即時通訊軟體，因此民眾可透過下載Whoscall來過濾高風險電話，開啟簡訊連結檢查功能，雖然目前僅支援Android系統，但疫情指揮中心也指出，衛生單位若致電予民眾並不會問太多個資，如身分證字號、銀行帳號等，而民眾也可反問有沒有相關的資料可提供，如對方是來自哪一地區的衛生局單位，還有是與誰接觸、醫療來源等資料，同時在LINE上加入美玉姨官方帳號進行查證，以降低受騙及誤信可疑訊息的風險。

(中時 )