北海道日本火腿鬥士今天在客場迎戰樂天金鷲，打線受制於王牌投手則本昂大與主隊牛棚，全場僅敲2安，其中1支就是台灣好手王柏融在6上滿壘時擊出的兩分打點安打。「大王」中止連11打數無安打的小低潮，可惜火腿也只得這兩分，以2比3惜敗樂天。

王柏融最近連兩戰4支0，仍獲信任擔綱第4棒DH，不過火腿打線慘遭則本昂大壓制，前5局安打數掛零，唯一上壘就是王柏融在2局上選到的四壞保送，5局結束火腿也以0比3落後樂天。

6局上火腿打線終於突破封鎖，1出局後杉谷拳士獲四壞上壘，1棒西川遥輝擊出右外野安打，火腿安打終於開張，近藤健介再靠守備失誤上壘，於兩出局後攻占滿壘。王柏融在2好1壞劣勢下，逮住則本昂大一記塞得不夠內角的紅中速球，一棒掃成打穿一、二壘間的滾地安打，送回杉谷拳士與西川遥輝。

可惜5棒淺間大基打出左外野飛球出局，讓火腿留下兩個殘壘。後3局火腿無法突破樂天牛棚，9局上王柏融也遭終結者松井裕樹三振，無奈以1分飲恨。

效力西武獅的吳念庭對陣軟銀鷹則擔任第7棒二壘手，4次打擊僅於4局下敲出中外野安打，7局下則靠失誤上壘，終場西武以5比6落敗。

(中時 )