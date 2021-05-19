中央流行疫情指揮中心公布案1886移除為空號，原於本月17日公布案1886相關足跡取消。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

依據中央流行疫情指揮中心及雲林縣衛生局統計資料，截至19日下午2點止，雲林縣疫情0新增個案，因縣民關注案1977涉足雲林縣公共場所活動史，經雲林縣政府協調指揮中心提供資料，案1977曾涉足高鐵雲林站、元長鄉3店家，相關足跡已於接獲通知後完成消毒。

案1977本月12日上午11點40分抵達高鐵雲林站，停留約10分鐘。13日上午8點到元長鄉某診所停留約1小時。14日上午8點在元長鄉某早餐店停留5分鐘內，下午5點拜訪元長鄉住家對面的鄰居停留5分鐘內。15日上午10點到元長鄉7-11元長門市停留5分鐘內，下午1點前往高鐵雲林站搭車。

曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於本月29日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配戴醫用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。此案匡列居家隔離2人，自主健康管理16人。

案1977 12日搭乘台北到雲林的高鐵車次為0817第7車廂，15日雲林到台北車次為0826第11車廂，提醒搭乘上述車次乘客自我健康監測至本月29日。

另外，中央流行疫情指揮中心19日也公布案1886移除為空號，指示個案與接觸者、自我健康監測者同步解除隔離，原於本月17日公布案1886相關足跡取消。

(中時 )