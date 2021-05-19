響應政府防疫、與全民齊心抗疫，統一超商今日表示，旗下的7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一時代百貨、夢時代等即日起全面配合政府防疫措施，陸續啟動「簡訊實聯制」。

統一超商表示，將有上萬個通路全力配合架構無差別防疫網，提供便民的實聯制，不論是會員、非會員都能就近到店採買居家防疫物資、都可以打造零死角的社區防疫網絡。

統一超商表示，使用「簡訊實聯制QR Code」，只要3步驟：以手機掃碼、點選連結、發送簡訊，不需輸入任何資料即完成實聯制，手機無法掃碼的民眾，只要收件人輸入1922，再輸入簡訊實聯制的店家代碼，按下發送簡訊也能完成，民眾將傳送後的簡訊讓門市確認即可入內消費。

簡訊實聯制免輸入個資、免費使用，方便消費者快速入店、就近到7-ELEVEN補給各式生活需求，成為消費者倚賴的安心服務平台。

統一超商表示，雙北通勤族使用icash 2.0搭乘捷運或公車，上愛金卡官網即可登錄卡片完成記名卡的功能。電子票證記名即具有實名制的作用，可以查詢搭乘捷運、公車、YouBike等大眾運具的足跡，也可具體落實疫調追蹤。

響應政府防疫，與全民齊心抗疫，星巴克全門市即起將僅提供外帶服務，座位區及廁所暫停使用，部分商場及百貨型門市則依其規定不在此限。星巴克將透過外送服務，持續滿足消費者需求。未來亦將持續滾動式調整防疫措施。

(中時 )